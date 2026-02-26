İngiltere'deki UK Biobank verileriyle yürütülen geniş çaplı uluslararası çalışma, 103 bin 649 kişinin 10 yıllık süreçteki beş farklı sağlıklı beslenme modeliyle ölüm oranları ve yaşam beklentisi arasındaki bağlantıyı inceledi.

Ortalama 10,6 yıllık izleme döneminde 4 bin 314 ölüm tespit edilirken, Alternatif Sağlıklı Beslenme Endeksi-2010, Alternatif Akdeniz Diyeti (aMED), Sağlıklı Bitki Temelli Beslenme Endeksi (hPDI), Hipertansiyonu Önleme Beslenme Yaklaşımı ve Diyabet Riskini Düşürme Diyeti (DRRD) gibi modellerin ölüm riskini azalttığı ve yaşam süresini uzattığı ortaya çıktı.

Çalışmada sağlıklı beslenmenin cinsiyete göre farklı kazanımlar sağladığı görüldü: Erkeklerde 1,9 ila 3 yıl, kadınlarda ise 1,5 ila 2,3 yıl arasında ek ömür mümkün olabiliyor.

Yaşam süresinin erkeklerde en fazla DRRD, kadınlarda ise aMED modeli ile uzadığı saptandı. Bu uzamanın genetik risk faktörlerinden bağımsız olarak gerçekleştiği vurgulandı.

Bulgular, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının genetik yatkınlıklara bağlı olmaksızın ömrü uzattığını gösterdi.

Araştırma sonuçları “Science Advances” dergisinde yayımlandı.