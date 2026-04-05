2026 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali, yarın Eskişehir’de start alacak.

İlk kez 1988-89 sezonunda düzenlenen organizasyonun 32’ncisi, yarın ve 7 Nisan Salı günü ESTÜ Spor Salonu’nda oynanacak.

Dörtlü finalde son şampiyon Fenerbahçe Medicana’nın yanı sıra Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ve İstanbul Gençlikspor mücadele edecek.

Yarı finallerde Ziraat Bankkart ile İstanbul Gençlikspor saat 15.00’te, Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana ise 19.00’da karşı karşıya gelecek.

Kupanın yeni sahibi, 7 Nisan Salı günü saat 19.00’da yapılacak final maçıyla belli olacak.

HALKBANK’IN 9 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Kupayı 9 kez kazanan Halkbank, organizasyonun en başarılı ekibi konumunda.

Başkent temsilcisi, 5 şampiyonlukla Fenerbahçe ve 4 şampiyonlukla Netaş’ı geride bırakıyor.

Erkekler Kupa Voley’i kazanan takımlar listesi şöyle:

Halkbank 9

Fenerbahçe 5

Netaş 4

Arkas 3

Eczacıbaşı 3

Arçelik 2

SSK 2

Ziraat Bankası 1

Spor Toto 1

Sönmez Filamentspor 1