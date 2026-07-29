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Dünyanın en prestijli voleybol organizasyonları arasında yer alan FIVB Milletler Ligi'nde 2026 finallerinin heyecanı Çin'in Ningbo kentinde başlıyor. Beilun Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda Türkiye, VNL tarihindeki 3. sezonunda ilk kez son 8 takım arasına adını yazdırarak çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

İLK RAKİP SLOVENYA

Grup aşamasını 6. sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekibimiz, çeyrek final mücadelesinde puan tablosunu 3. sırada bitiren Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye, bu kritik engeli aşması durumunda yarı finalde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Yarı final maçları 1 Ağustos'ta, madalya müsabakaları ise 2 Ağustos'ta oynanacak.

SLOVENYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

29 Temmuz Çarşamba günü Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 10.00'da başlayacak. Slovenya - Türkiye voleybol maçı TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

MİLLİ TAKIM GALİBİYET REKORU KIRDI

Organizasyondaki ilk iki yılında toplam 4 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekti. Oynadığı 12 karşılaşmanın 8'inden zaferle ayrılan milli takım, başantrenör Slobodan Kovac yönetiminde önceki iki sezonun toplam galibiyet sayısını ikiye katlayarak tarihi bir grafik çizdi.

SLOBODAN KOVAC İLE GELEN YÜKSELİŞ

Efeler Ligi'ndeki şampiyonluklarının ardından 2025'in temmuz ayında milli takımın başına geçen Sırp çalıştırıcı Slobodan Kovac, ay-yıldızlı ekibe ivme kazandırdı. Tecrübeli teknik adam idaresindeki Türkiye, önce Dünya Şampiyonası'nda, ardından da 2026 VNL'de ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

TURNUVANIN EN BAŞARILISI POLONYA

2018'den bu yana düzenlenen VNL tarihinde 2 şampiyonluk, 1 gümüş ve 3 bronz madalyası bulunan Polonya, turnuva tarihinin en başarılı ülkesi konumunda yer alıyor. Polonya'yı ikişer şampiyonlukla Fransa ve Rusya takip ederken, Brezilya'nın ise tek şampiyonluğu bulunuyor.