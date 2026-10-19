Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki bir bağ evinde kaydedilen görüntüler, görenleri duygulandırdı. Dişi hindinin yaşamını yitirdiğini fark eden erkek hindi, hareketsiz yatan hayvanın yanına giderek onu uyandırmaya çalıştı.

Bağ evinde bulunan dişi hindinin öldüğünü gören erkek hindi, onun yanından ayrılmadı. Başına yönelerek defalarca gagasıyla dürten hayvan, uzun süre çabalamasına rağmen herhangi bir sonuç alamadı.

Erkek hindinin dakikalar süren çabası, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.