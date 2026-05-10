Olay, Büyükdere Mahallesi Güller Sokak’taki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta buluşan Ö.Ö. (16), K.K. (16) ve S.Ü. (14) arasında "erkek arkadaş" konusunda tartışma çıktı.

3 KIZ ÇOCUĞU BIÇAKLA YARALANDI

Bıçakların çekildiği kavgada S.Ü., karşı tarafa saldırdı. Yaşanan arbedede Ö.Ö. ve K.K. bacaklarından, S.Ü. ise parmaklarından bıçakla yaralandı.

Yaralı kız çocuklarından 2’si ihbarla olay yerine gelen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren S.Ü. ise Eskişehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.