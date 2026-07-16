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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ



İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, Niksar İlçe Başkanı Abdullah Lüleci ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Niksar’da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek hem meslek kuruluşlarının temsilcileriyle hem de sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Ziyaretler kapsamında Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Ülker, Niksar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Önder, Niksar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şinasi Dipova ve Niksar Sanayi Kooperatifi Başkanı Kadir Berdibek ziyaret edilerek ilçenin ekonomik yapısı, üretim hayatı, esnafın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik tablonun en ağır yükünü esnafın, sanayicinin ve üreticinin taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Niksar’da gördüğümüz tablo, Türkiye’nin gerçeğidir. Üreten kazanamıyor, esnaf ayakta kalma mücadelesi veriyor, sanayici artan maliyetler ve finansmana erişim sıkıntısıyla boğuşuyor. İktidarın anlattığı ekonomik başarı hikâyeleri, sahadaki gerçeklerle örtüşmüyor. Milletimiz her geçen gün daha da yoksullaşırken, üretimin yükü omuzlarda ağırlaşıyor.”

Erkan Er, İYİ Parti’nin siyaset anlayışının milletin içinde şekillendiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Biz sorunları Ankara’daki makam odalarından değil; sanayide tezgâhın başındaki ustadan, dükkânını açan esnaftan, alın teriyle geçinen vatandaşımızdan dinliyoruz. Çünkü gerçek siyaset, milletin sesine kulak vermektir. Niksar’ın da Tokat’ın da Türkiye’nin de kalkınması; üretimi destekleyen, esnafı güçlendiren ve adil paylaşımı esas alan millî ekonomi anlayışıyla mümkündür.”

İYİ Parti olarak üretimin, emeğin ve alın terinin yanında durmaya devam edeceklerini ifade eden Erkan Er, “Esnafımızın, sanayicimizin ve üreticimizin güçlü olmadığı bir Türkiye’nin güçlü olması mümkün değildir. Biz makamların değil, milletin tarafındayız. Türk milletinin emeğini, alın terini ve geleceğini savunmaya; adalet, refah ve güçlü Türkiye mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

İYİ Parti heyeti, ziyaretlerde gösterdikleri misafirperverlik dolayısıyla Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Ülker’e, Niksar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Önder’e, Niksar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şinasi Dipova’ya, Niksar Sanayi Kooperatifi Başkanı Kadir Berdibek’e ve Niksar Sanayi Sitesi esnafına teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve bol kazanç temennisinde bulundu.