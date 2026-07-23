Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun TBMM Grup Toplantısı’nda ortaya koyduğu iradenin, yalnızca İYİ Parti’nin değil, Türk milletinin ortak vicdanının ve millî duruşunun ifadesi olduğunu belirtti.

Erkan Er yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta yazılan destan, Türk milletinin vatanına, soydaşına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesidir. Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pazarlık konusu değildir. Kıbrıs’ta egemen eşitlik tanınmadan kurulacak hiçbir masanın da hiçbir müzakerenin de bizim nazarımızda meşruiyeti yoktur.

Bugün Türkiye’nin önündeki en büyük tehlike; millî meseleleri seçim hesabına indirgeyen, terörle mücadeleyi siyasi pazarlıkların malzemesi hâline getiren iktidar anlayışıdır.

İYİ Parti olarak açık söylüyoruz; terör örgütüne özel hukuk hazırlayarak, teröristlere yeni imtiyaz alanları açarak bu millete huzur getiremezsiniz. Adına ister çerçeve yasa deyin, ister başka bir isim verin; milletimiz gerçeği görmektedir. Teröriste ayrı hukuk olmaz.

Şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu hiçbir siyasi hesabın konusu yaptırmayacağız. Devlet önce kendi kahramanlarının hakkını teslim etmek zorundadır. Şehit ailelerini ve gazilerimizi görmezden gelip terör örgütü mensupları için düzenleme hazırlayan bir anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir.

Bugün milletimiz hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve ağır ekonomik kriz altında ezilmektedir. Emekliye, çiftçiye, esnafa ve işçiye kaynak bulunamazken; faiz lobilerine trilyonlar aktarılması millet vicdanında asla karşılık bulmamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti; İmralı’nın, Kandil’in ya da yabancı başkentlerin telkinleriyle yönetilemez. Bu devletin kararını yalnızca Türk milleti verir.

Bizim mücadelemiz; Cumhuriyetin temel değerlerini, üniter devlet yapısını, millî kimliğimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatma mücadelesidir.

İYİ Parti olarak dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet nöbetindeyiz. Hiç kimse Türk milletinin egemenlik hakkını pazarlık konusu yapamayacaktır. Türk milleti vardır, İYİ Parti vardır. Cumhuriyet sahipsiz değildir.”