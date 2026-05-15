Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AYM’nin "hak ihlali" kararına karşın cezaevinde tutulan Can Atalay’ın durumuna dikkat çekti. Atalay’ın depremzede halkın iradesini temsil ettiğini hatırlatan Baş, mevcut süreci "başkanlık sistemine yönelik eleştirilerin kanıtı" olarak değerlendirdi.

Erkan Baş, Can Atalay’ın tahliye edilmemesinin hukuki bir dayanağı olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ortada hukuki bir tartışma yok, hak ihlali olmadığını düşünen yok. Depremzede halkın Meclis’te temsil edilmesinin önündeki tek engel, Tayyip Erdoğan’ın paşa keyfi. Bu yaptığınız zulümdür, işkencedir."

Atalay’ın sadece bir imza eksikliği nedeniyle hâlâ Silivri Cezaevi'nde tutulduğunu belirten Baş, bu durumun halkın hizmet almasını engellediğini ifade etti. İktidara seslenen TİP Genel Başkanı, "Halkla inatlaşan kimse galip gelemedi, siz de gelemeyeceksiniz" diyerek tepkisini dile getirdi.