Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun duyurusuna göre, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nın dördüncü gününde kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde madalya töreni yapıldı.

Milli atıcı Damla Köse, elemelerde 56 puan elde ederek Avrupa rekorunu tekrarlayıp altın madalya maçına yükseldi.

Final mücadelesinde İsviçreli Vivien Joy Jaeggi’yi 15-14’lük skorla geçen Damla Köse, altın madalyanın sahibi oldu. Geçen yıl Hırvatistan’da aynı kategoride gümüş madalya alan milli sporcu, bu kez zirveye çıkarak Avrupa şampiyonu unvanını kazandı.

Damla Köse böylece tüfek branşında büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında altın madalya alan ilk Türk atıcı olarak tarihe geçti.

Türkiye’nin şampiyonadaki madalya sayısı 5’e ulaştı (1 altın, 3 gümüş, 1 bronz).

Kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde bronz madalya Alman Hanna Buehlmeyer’in oldu.

Aynı kategoride yarışan diğer milli atıcı Elif Berfin Altun ise müsabakayı 13. sırada noktaladı.