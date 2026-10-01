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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli kararlarını takip eden EngelliWeb'in X hesabı da erişim engeli kararıyla karşı karşıya kaldı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) erişim engellemelerini izlemek ve belgelemek amacıyla yürüttüğü EngelliWeb projesinin X hesabına erişim engeli getirildi.

ENGELLİWEB DUYURDU

Kararı EngelliWeb kendi sosyal medya hesabından kamuoyuna açıkladı.

EngelliWeb tarafından yapılan açıklamada, İfade Özgürlüğü Derneği'nin erişim engellemelerini izleyen ve belgeleyen projesinin X hesabına erişim engeli getirildiği bildirildi.

Kararın duyurulduğu sırada hesabın X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadığı da belirtildi.

ERİŞİM ENGELLERİNİ TAKİP EDİYORDU

İfade Özgürlüğü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren EngelliWeb, Türkiye'de internet siteleri, haberler, sosyal medya hesapları ve çevrimiçi içerikler hakkında verilen erişim engeli kararlarını takip ederek arşivliyor.

Projenin internet sitesinde erişim engellerine ilişkin güncel kararlar ve bunların hukuki dayanakları kamuoyuyla paylaşılıyor.

T24'E DE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

EngelliWeb'in erişim engeliyle karşı karşıya kalmasından önce bağımsız internet gazetesi T24'ün internet sitesi ve 1,9 milyon takipçili X hesabına da erişim engeli getirilmişti.

EngelliWeb'in kayıtlarına göre karar, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 29 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında alınmıştı.

FON KRİZİ PAYLAŞIMLARINA DA ENGEL

Erişim engeli kararları, kamuoyunda "fon krizi" olarak anılan gelişmeler hakkında paylaşım yapan sosyal medya hesaplarını da kapsadı.

EngelliWeb'in yaptığı incelemeye göre 30 Eylül'de fon krizi hakkında paylaşım yapan en az 147 X hesabına daha erişim engeli getirildi.

EngelliWeb ayrıca 24 Eylül'de çeşitli hakimlik kararlarıyla en az 250 X hesabına erişim engeli getirildiğini ve bunların birçoğunun X tarafından Türkiye'den görünmez kılındığını duyurmuştu.

İFÖD KURUCUSUNUN HESABI DA ENGELLENMİŞTİ

İFÖD'ün kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in X hesabına da daha önce erişim engeli getirilmişti.

EngelliWeb'in kayıtlarına göre Akdeniz'in hesabı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Eylül tarihli kararıyla erişime engellenmişti.

Son olarak erişim engeli kararlarını takip edip belgeleyen EngelliWeb'in kendi X hesabı da erişim engeli kapsamına alındı.