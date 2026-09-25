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Kaynak: Haber Merkezi

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, kamuoyunda “fon krizi” olarak gündeme gelen süreçle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emir, soruşturmaya ilişkin haberlere erişim engeli getirilmesini ve çok sayıda sosyal medya hesabının erişime kapatılmasını eleştirdi.

“KONU KAPANACAK SANIYORLAR”

Emir, paylaşımında yaşananları yangın benzetmesi üzerinden değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Yangın çıktığında akıllı olan söndürür, korkak olan dumanı saklamaya çalışır. Fon vurgununda haberlere erişim engeli, yüzlerce X hesabına karartma getirince konu kapanacak sanıyorlar.”

Emir, bir gün önce yaptığı açıklamada da fon krizine ilişkin paylaşımlar yapan hesaplara yönelik erişim engellerini eleştirmişti.

“BU YANGINI ÇIKARANLAR HESAP VERECEK”

Erişim engellerinin tartışmaların önüne geçemeyeceğini savunan Emir, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Yangın sönmeden hiçbir duman gizlenemez. Ve bu yangını çıkaranlar hesap verecek!”