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Kaynak: Haber Merkezi

sol Haber, sosyal medya organı X'ten (eski adıyla Twitter) bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, erişim engelinin yanı sıra soL Haber hakkında "kamu düzenini bozmayı hedefleyen provokatif paylaşımlar yapmak" gibi gerekçelerle soruşturma başlatıldığına yönelik iddiaların gündeme geldiği ifade edildi. Mecra, “soL, bu baskılara karşı hukuki alanda gerekli adımları atmak üzere hazırlıklarına başlamıştır. soL Haber’e yönelik, “toplumsal kaos amaçlamak” gibi suçlamaların hiçbir gerçekliği olmadığı açıktır” ifadelerini kullandı.

soL Haber’e yöneltilen suçlamaların nedeninin, iftirayı atanların haksızlık ve zayıflıklarını örtme çabası olduğu belirtildi. Paylaşımda, “En önemli dayanışma, soL’a abone olmak, bizzat omuz vermektir. soL’u susturma girişimi başarısızlığa mahkumdur. Sesimizi yükselteceğiz. Sizin desteğinizle. Hep birlikte.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, destek olmak isteyen okurların dijital platform üzerinden abone olabileceği belirtilerek link paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yayımlayan soL Haber medya organı, kurumsal hesabının Türkiye’de erişime kapatıldığını duyurdu. NATO Zirvesi sürecinden bu yana sistematik bir baskıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten yayın organı, hukuki haklarını arayacaklarını vurguladı. Mecranın eski hesabının 1 milyona yakın takipçisi vardı.