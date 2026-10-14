UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 4-1 mağlup eden Barcelona'da Eric Garcia, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İspanyol savunmacı, Galatasaray'ın maça yüksek baskıyla başladığını ve RAMS Park'taki atmosferin özellikle ilk dakikalarda kendilerini zorladığını ifade etti.

'GALATASARAY STADYUMU ÇOK ZORDU'

Eric Garcia'nın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray stadyumu özellikle ilk dakikalarda çok zordu. Sahaya çok önde, çok yüksek bir baskı yaparak çıktılar. Attıkları golle maç bizim için tuhaf bir hal aldı, oysa oyunu domine ediyorduk. Sonrasında geri dönmeyi bildik ve maçı iyi yönettik."



