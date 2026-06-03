Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in 8 Haziran’da Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyaretin, Kıbrıs sorununun geleceği açısından önemli bir dönemeç olabileceğini söyledi.

Mustafa Alkan’ın sunduğu Er Meydanı programına katılan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs meselesine ilgisini sürdürdüğünü belirterek, önümüzdeki dönemde müzakere sürecinde hareketlilik yaşanabileceğine dikkat çekti.

HOLGUİN ZİYARETİ SÜRECE YÖN VEREBİLİR

Kıbrıs sorununda yeni gelişmelerin yaşanabileceğine işaret eden Erhürman, “8 Haziran’da Sayın Maria Angela Holguin geliyor. Önemli bir dönemeç olma ihtimali var. Kelimelerimi dikkatle seçiyorum. Sürecin nereye evrileceğini elbette bilemem. Ama Sayın Guterres’in, New York’taki görüşmemizde de gördüğüm gibi, son dakikasına kadar Kıbrıs sorununa ilgisini kaybetmeyeceği çok açık bir şekilde görünüyor” dedi.

“HALKIN ÇÖZÜM İRADESİ VARDIR”

Kıbrıslı Türklerin çözüm beklentisinin güçlü olduğunu vurgulayan Erhürman, kamuoyu araştırmalarında çözüm talebinin yüksek seviyelerde görüldüğünü ifade etti.

“Çözüm istiyor musunuz sorusuna verilen yanıtlar yüzde 80’lere ulaşıyor. Dolayısıyla bu yüzde 63’ü çözüm iradesi olarak değerlendirmekte hiçbir beis görmem” diyen Erhürman, “Ben çok rahat bir şekilde halkımın çözüm iradesi vardır diyorum. Dolayısıyla ben o çözüm iradesiyle görevlendirilmiş bir kişi olarak kendimi addediyorum. Sadece bana oy verenler için değil, ondan çok daha geniş bir kesim için” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR PLAN BEKLENTİSİ DÜŞÜK

Programda, Holguin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı temaslar hatırlatılarak yeni bir plan ihtimali soruldu.

Erhürman, böyle bir senaryoyu çok olası görmediğini belirterek, “Açıkçası çok tahmin ettiğim bir şey değil. Ama dediğim gibi, süreci daha yaşamadık. Şu anda bir inisiyatif alınıyor. Birtakım çalışmalar var. Söylediğin şeye çok ihtimal vermiyorum” dedi.

Guterres’in görev süresinin yıl sonunda sona ereceğini hatırlatan Erhürman, altı aylık süreçte kapsamlı bir sonuca ulaşmanın kolay görünmediğini de sözlerine ekledi.

“İRADE VARSA BUNLAR BİR GÜNLÜK İŞLERDİR”

Kıbrıs sorununda güven yaratıcı önlemlerin ve aşamalı ilerlemenin önemine değinen Erhürman, siyasi irade bulunması halinde çözüm yolunda hızlı adımlar atılabileceğini söyledi.

“Aslında bunlar bir günlük işlerdir. Bir günde o biter, ikinci günde de o biter, ondan sonra da öteki başlar; eğer gerçekten niyet varsa, irade varsa” diyen Erhürman, halkın hak ve çıkarlarını koruyarak çözüm yönünde çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

KIBRIS SORUNUNDA HAREKETLİ BİR YAZ BEKLENTİSİ

Önümüzdeki aylarda Kıbrıs meselesinde dikkat çekici gelişmeler yaşanabileceğini belirten Erhürman, temkinli bir iyimserlik içinde olduğunu söyledi.

“Arzum nedir, dileğim nedir? İrade olsun, niyet olsun. Çözüm olsun. Çözüme ulaşalım. Çünkü o çözüm iradesi madem ki oradadır, benim görevim de halkımızın haklarını ve çıkarlarını koruyarak bu halkı oraya ulaştırmak için elimden gelen her türlü çabayı göstermektir. Yaz bu anlamda, Kıbrıs sorunu çerçevesinde sıcak bir yaz olabilir. Olabilir diyorum, bütün temkinimle. Ama bir hareketlilik olacağını da çok açık bir şekilde hepimiz görüyoruz.”