Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan sel felaketinin ardından siyasetin gündemi bölgeye kilitlendi. Selin yaraları sarılmaya çalışılırken, afet bölgesi ilan edilmesi yönündeki taleplerin Meclis'te karşılık bulmaması muhalefetin sert tepkisine neden oldu. Konuyu yakından takip eden İYİ Partili Erhan Usta, sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek bir açıklama yaparak yetkilileri somut adımlar atmaya çağırdı.

"İNSANLARIN YILLARIN EMEĞİ BİR GECEDE SELE TESLİM OLDU"

Bölgedeki vurdumduymazlığa Havza halkının artık tahammülü kalmadığını belirten Usta, felaketin boyutunu ve vatandaşın içinde bulunduğu çaresizliği "Bugün Havza büyük bir felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor. İnsanların yılların emeği bir gecede sele teslim oldu. Esnafın dükkânı çamur içinde kaldı, vatandaşın aracı kullanılamaz hale geldi, evler büyük zarar gördü. İnsanlar çaresizce kendi imkânlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Ama en ağırlarına giden şey, bu zor günde yalnız bırakılmış hissetmeleri." sözleriyle aktardı.

"ÖNERGENİN REDDEDİLMESİ YÜREKLERDE KIRGINLIK YARATTI"

Havza'nın afet bölgesi ilan edilmesi için verdikleri önergenin reddedilmesinin ilçe halkında büyük bir hayal kırıklığı yarattığını vurgulayan Usta, iktidara tarihi sorumluluklarını hatırlattı. Havzalıların vatanperverliğine dikkat çeken Usta, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'İlk teşkilatı kuran sizlersiniz' diyerek onurlandırdığı Havzalılar, bu vatanın en zor günlerinde geri durmamış, vergisini vermiş, devletine sadakatten bir an olsun vazgeçmemiş insanlardır. Kurtuluş Savaşı’ndan bugüne kadar Havza, Türkiye Cumhuriyeti’ne düşen sorumluluğu şerefiyle yerine getirmiştir. Ancak bugün verilen önergenin reddedilmesi Havza halkının yüreğinde büyük bir kırgınlık oluşturmuştur. Çünkü insanlar haklı olarak şunu soruyor: 'Biz bu devletin vatandaşı değil miyiz?'"

YETKİLİLERE ÇAĞRI: KURU AÇIKLAMALARI BIRAKIN, SOMUT ADIM ATIN

Siyaset üstü bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Erhan Usta, hükümet yetkililerinden artık "kuru açıklamalar" değil, yaraları saracak net hamleler beklediklerini ifade etti.

"HAVZA YALNIZ DEĞİLDİR!"

Erhan Usta, açıklamasını "Bu insanların sesine kulak vermek zorundasınız. Çünkü Havza’nın insanı sadece istemeyi değil, gerektiğinde bu vatan için bedel ödemeyi de bilmiştir. Şimdi sıra devlette; devlet de vatandaşının yanında olduğunu göstermek zorundadır. Vatandaşın tüm zararı acilen karşılanmalı, bölge derhal 'Afet Bölgesi' ilan edilmelidir. İnsanlar kaderine terk edilemez. Devlet, tam da bu zor günler için vardır." diyerek sonlandırdı.

Erhan Usta'nın beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle: