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Kaynak: ANKA

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, fındık üreticilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fındık üreticilerinin bu yıl mağdur olduğunu belirten Usta, yaşanan sorunların giderilmesi için kısa sürede hayata geçirilebileceğini belirttiği beş talebi sıraladı.

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Usta, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hep söyledik tekrar söylüyorum. Fındık üreticisi bu sene çok mağdur. Bu mağduriyetin giderilebilmesi için hemen yapılabilecek hususlar şunlar: TMO kota uygulamasını kaldırsın. TMO üreticinin fındığını peşin parayla alsın. Çürük oranı yüzde 7'den yüzde 10'a çıkartılsın. TMO fındığı almamak için bahane aramasın. Kapalı köy okullarının binaları, şehir dışından gelen fındık emekçilerinin barınması için belli bir süreyle kullanıma açılsın.”