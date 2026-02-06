Kahramanmaraş merkezli çevre 11 ili yıkan 50 binden fazla vatandaşın ölümüne sebep olan 6 Şubat 2023 depremlerinin bugün yıl dönümü. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı; Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın 'deprem' paylaşımı dikkat çekti. Erdoğan'a sert çıkan Usta "Sayın Erdoğan ve bu süreci yönetenler, vatandaşın kendilerine minnet duymasını bekliyor. Oysa bu yaklaşım baştan yanlıştır. Devlet, depremde görevini yerine getirdiği için alkış beklemez; çünkü o görev, zaten vatandaşın vergileriyle finanse edilir." dedi.

'DEPREM FIRSATA ÇEVRİLMİŞTİR'

"Bu meseleyi sloganla değil, rakamlarla ele aldık" diyen Usta'nın "Bu tablo açıkça şunu söylüyor: Deprem yönetilmemiş, deprem fırsata çevrilmiştir." diyerek verdiği rakamlar gündem oldu.

Erhan Usta'nın paylaşımı şöyle:

"Büyük bir deprem yaşadık. Bu ülkenin gördüğü en büyük felaketlerden biriydi. İhmaller vardı, eksikler vardı, yılların birikmiş hataları vardı.

Bugün hükümet sahada; konut yapıyor, altyapı kuruyor, yaraları sarmaya çalışıyor. Bunu yok saymak ne doğru ne de adil olur.

Ama burada çok temel bir yanılgı var.

Sayın Erdoğan ve bu süreci yönetenler, vatandaşın kendilerine minnet duymasını bekliyor. Oysa bu yaklaşım baştan yanlıştır. Devlet, depremde görevini yerine getirdiği için alkış beklemez; çünkü o görev, zaten vatandaşın vergileriyle finanse edilir.

Bu meseleyi sloganla değil, rakamlarla ele aldık. Bu konu genellikle hesapsız, kitapsız tartışılıyor. Biz, resmi veriler ve kendi hesaplamalarımızla somut bir tablo ortaya koyduk.

Görseldeki tablo çok şey anlatıyor.

2023 yılında deprem harcamalarının, deprem gerekçesiyle Temmuz 2023’te artırılan vergilerin 563 milyar TL üzerine çıkması doğaldır. Zaten olması gereken de budur; devlet büyük bir felaketin ardından vatandaşını ayağa kaldırır, bunun maliyetini üstlenir.

Ancak mesele 2024’ten itibaren değişmektedir. Çünkü bu noktadan sonra, 6 Şubat depremleri açık gerekçe gösterilerek Temmuz 2023’te yürürlüğe sokulan yeni vergiler, deprem harcamalarının önüne geçmektedir.

Burada altını özellikle çizmek gerekir: Bu gelirler daha önce toplanan, geçmiş yıllara ait “deprem vergileri” değildir. Bunlar, doğrudan ve açık biçimde 6 Şubat depremleri gerekçe gösterilerek, 2023 Temmuz’unda çıkarılan yeni vergilerle vatandaşın sırtına yüklenmiştir.

Deprem için toplanan bu kaynakların, depremin yaralarını sarmaktan çok daha fazlasını üretir hale gelmiştir.

-2024'te fark 62 milyar TL,

-2025’te fark 557 milyar TL,

-2026’da 587 milyar TL,

-2027’de 1 trilyon 64 milyar TL,

-2028’de ise 1 trilyon 407 milyar TL.

Yani devlet, “deprem için” topladığı paranın tamamını deprem için harcamıyor. Aksine, yıllar geçtikçe bu kalem ciddi bir fazlaya dönüşüyor.

Vatandaş bu vergileri, yaralar sarılsın, bir daha aynı acılar yaşanmasın diye ödedi.

Rakamlar ise şunu gösteriyor:

Deprem, zamanla bir bütçe dengeleme aracına, hatta bir gelir kalemine çevrilmiş durumda.

Deprem bir felakettir.

Felaket, siyasi minnet üretmek için kullanılamaz. Acı, vergi fazlasına; enkaz, mali avantaja dönüştürülemez.

Bu tablo açıkça şunu söylüyor: Deprem yönetilmemiş, deprem fırsata çevrilmiştir.

Hatırlamak veya anmak yetmez. Asıl mesele, bu rakamların hesabını vermektir."

Erhan Usta'nın paylaşımına beğeni ve yorum yağıyor."