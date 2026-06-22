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Kaynak: DHA

Maltepe’de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 civarında evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi tarafından zorla alıkonulan Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda sağ olarak bulundu. Kurtarılan Karaal’ın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan, 2’si kadın toplam 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.