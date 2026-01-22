Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yı konuk ettiği karşılaşmada; geçtiğimiz günlerde terör örgütü YPG/SDG yandaşları tarafından yapılan alçak saldırıya tepki olarak tribünler Türk bayraklarıyla donatıldı.

ERHAN AFYONCU: 'FENERBAHÇE YAĞMURLUKTAN SONRA BİR GOL DAHA ATTI'

Maçta ortaya çıkan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Fenerbahçe'nin yağmurluk sonrası bir gol daha attığını ifade ederek Galatasaray'a göndermede bulundu.

Erhan Afyoncu paylaşımında, "Fenerbahçe yönetimi yağmurluk dağıtımında attığı golden sonra bir gol daha attı. Stadda herkese Türk Bayrağı dağıttı. Bayrağımıza el uzatanlara en anlamlı cevaplardan biri verildi. Türk bayrağına uzanan eller tarih boyunca her zaman kırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yönetimi yağmurluk dağıtımında attığı golden sonra bir gol daha attı. Stadda herkese Türk Bayrağı dağıttı. Bayrağımıza el uzatanlara en anlamlı cevaplardan biri verildi. Türk bayrağına uzanan eller tarih boyunca her zaman kırılmıştır. pic.twitter.com/gVAIwYBfsi — Erhan AFYONCU (@eafyoncu) January 22, 2026

ULTRASLAN: 'ÇAPSIZ, UCUZ, POPÜLİZM KOVALAYAN BİR YAKLAŞIM'

Bu paylaşıma Galatasaray taraftarları yoğun tepki gösterirken UltrAslan'dan Erhan Afyoncu'ya cevap geldi.

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'ın resmi hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’nun yağmurluk ve Türk Bayrağı dağıtılmasından ötürü Galatasaray ve Fenerbahçe üzerinden insanları birbirine düşürmeye çalışma niyeti son derece vasat, çapsız ve ucuz popülizm kovalayan bir yaklaşımdır.

Kobani stadyumunda Türk bayrağı dağıtılmasını Galatasaray’a atılmış bir gol gibi lanse eden Milli Savunma Üniversitesi Rektörü için son derece talihsiz bir söylemdir ve bu söylemin altında yatan niyet düşündürücüdür ve ciddiyetle irdelenmelidir.

Dün stadımızda dalgalanan Türk bayraklarıyla, birine gol attığımızı düşünmüyorduk ama sesin sizden gelmesi son derece manidar olmuştur!"