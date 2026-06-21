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Panathinaikos'ta taraftarların uzun süredir hayalini kurduğu dönüş gerçekleşti. Yunanistan temsilcisi, kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birine damga vuran Zeljko Obradovic'i yeniden takımın başına getirdi.

Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından Ergin Ataman ile yollarını ayıran Panathinaikos, Sırp başantrenörle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

"Hey, you play in Panathinaikos, you are starting for Panathinaikos. Can you imagine?, Can you imagine?"



Ο Παναθηναϊκός είναι Ένας



Μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά και εμπνέει κάθε τμήμα του Συλλόγου μας.



Καλώς ήρθες σπίτι σου Ζέλικο ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/jiHcV17PPZ — Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 21, 2026

Kulüpten yapılan paylaşımda, “Sanki bir gün bile geçmemiş gibi. Tarih devam ediyor.” ifadeleri kullanılarak Obradovic'in dönüşü duyuruldu.

14 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Panathinaikos'ta 1999-2012 yılları arasında görev yapan Zeljko Obradovic, kulübün Avrupa basketbolundaki yükselişinde önemli rol oynadı. Yeşil-beyazlı ekip, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde sayısız başarı elde etti.

2012 yılında Yunan ekibinden ayrılan Obradovic, daha sonra Fenerbahçe Beko ve Partizan'da görev aldı. Başarılı antrenör, son olarak dört sezon çalıştırdığı Partizan'ın ardından yeniden Panathinaikos'un yolunu tuttu.

KUPALARLA DOLU BİR DÖNEM

Antrenörlük kariyerine Partizan'da başlayan Obradovic; Joventut Badalona, Real Madrid ve Benetton Treviso gibi önemli kulüplerde de görev yaptı.

Panathinaikos'taki ilk döneminde kulübe altın çağını yaşatan Sırp çalıştırıcı, 5 EuroLeague, 11 Yunanistan Ligi ve 7 Yunanistan Kupası şampiyonluğu kazandı.

Avrupa basketbol tarihinin en başarılı antrenörleri arasında gösterilen Obradovic'in dönüşü, Panathinaikos taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.