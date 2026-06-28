Ergin Ataman'ın yeni adresi Avrupa devi olabilir

Redondo detayı

Haberde ayrıca, daha önce Real Madrid'de yardımcı antrenörlük yapan ve şu anda İspanya Milli Takımı'nda görev alan Paco Redondo'nun isminin de gündeme geldiği ancak genç çalıştırıcıya doğrudan başantrenörlük görevi verilmesinin riskli görüldüğü belirtildi