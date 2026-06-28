Yeniçağ Gazetesi
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Ergin Ataman'ın yeni adresi Avrupa devi olabilir

Panathinaikos'tan ayrılan Ergin Ataman, Real Madrid'in başantrenör adayları arasında yer alıyor.

Kaynak: Diğer
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Ergin Ataman'ın yeni adresi Avrupa devi olabilir - Resim: 1

Panathinaikos'tan ayrılan Ergin Ataman'ın adı bu kez İspanya devi Real Madrid ile anılıyor.

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Ergin Ataman'ın yeni adresi Avrupa devi olabilir - Resim: 2

Marca'nın haberine göre, Real Madrid'de başantrenör Sergio Scariolo ile yolların ayrılma ihtimali bulunurken, Ergin Ataman da adaylar arasında gösteriliyor.

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Ergin Ataman'ın yeni adresi Avrupa devi olabilir - Resim: 3

Scariolo'nun geleceği belirsiz
Haberde, Scariolo'nun kısa süre içinde kulüpte basketbol operasyonlarının başına geçen Juan Carlos Sanchez ile bir görüşme gerçekleştireceği ve bu toplantının ardından deneyimli çalıştırıcının geleceğinin netleşmesinin beklendiği aktarıldı.

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Ergin Ataman'ın yeni adresi Avrupa devi olabilir - Resim: 4

İspanyol ekibinin, Scariolo ile yollarını ayırması halinde kalan iki yıllık sözleşmesi nedeniyle yaklaşık 5 milyon euro tazminat ödemesi gerekeceği ifade edildi.

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Ergin Ataman'ın yeni adresi Avrupa devi olabilir - Resim: 5

Ataman adaylar arasında
Real Madrid'in yeni başantrenör arayışında mali şartların belirleyici olacağı belirtilirken, kulübün serbest durumda olan ya da uygun çıkış maddesine sahip isimlere yönelebileceği kaydedildi.

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Ergin Ataman'ın yeni adresi Avrupa devi olabilir - Resim: 6

Bu doğrultuda Ergin Ataman'ın yanı sıra Ioannis Sfairopoulos ve Velimir Perasovic'in de adaylar arasında bulunduğu öne sürüldü.

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Ergin Ataman'ın yeni adresi Avrupa devi olabilir - Resim: 7

Redondo detayı
Haberde ayrıca, daha önce Real Madrid'de yardımcı antrenörlük yapan ve şu anda İspanya Milli Takımı'nda görev alan Paco Redondo'nun isminin de gündeme geldiği ancak genç çalıştırıcıya doğrudan başantrenörlük görevi verilmesinin riskli görüldüğü belirtildi

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Ergin Ataman'ın yeni adresi Avrupa devi olabilir - Resim: 8

Redondo'nun yardımcı antrenör olarak kulübe dönebileceği ifade edildi.

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