Panathinaikos'tan ayrılan Ergin Ataman'ın adı bu kez İspanya devi Real Madrid ile anılıyor.
Ergin Ataman'ın yeni adresi Avrupa devi olabilir
Panathinaikos'tan ayrılan Ergin Ataman, Real Madrid'in başantrenör adayları arasında yer alıyor.Kaynak: Diğer
Marca'nın haberine göre, Real Madrid'de başantrenör Sergio Scariolo ile yolların ayrılma ihtimali bulunurken, Ergin Ataman da adaylar arasında gösteriliyor.
Scariolo'nun geleceği belirsiz
Haberde, Scariolo'nun kısa süre içinde kulüpte basketbol operasyonlarının başına geçen Juan Carlos Sanchez ile bir görüşme gerçekleştireceği ve bu toplantının ardından deneyimli çalıştırıcının geleceğinin netleşmesinin beklendiği aktarıldı.
İspanyol ekibinin, Scariolo ile yollarını ayırması halinde kalan iki yıllık sözleşmesi nedeniyle yaklaşık 5 milyon euro tazminat ödemesi gerekeceği ifade edildi.
Ataman adaylar arasında
Real Madrid'in yeni başantrenör arayışında mali şartların belirleyici olacağı belirtilirken, kulübün serbest durumda olan ya da uygun çıkış maddesine sahip isimlere yönelebileceği kaydedildi.
Bu doğrultuda Ergin Ataman'ın yanı sıra Ioannis Sfairopoulos ve Velimir Perasovic'in de adaylar arasında bulunduğu öne sürüldü.
Redondo detayı
Haberde ayrıca, daha önce Real Madrid'de yardımcı antrenörlük yapan ve şu anda İspanya Milli Takımı'nda görev alan Paco Redondo'nun isminin de gündeme geldiği ancak genç çalıştırıcıya doğrudan başantrenörlük görevi verilmesinin riskli görüldüğü belirtildi
Redondo'nun yardımcı antrenör olarak kulübe dönebileceği ifade edildi.