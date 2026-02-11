A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR başantrenörü Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Gülten Ataman için Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Ergin Ataman ve ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, eski Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, FIBA Avrupa Onursal Başkanı Turgay Demirel, Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan, Başantrenör Pablo Laso ve yardımcı antrenör Tomislav Mijatovic, Ufuk Sarıca, Rodrigue Beaubois, Göksenin Köksal, Tarık Biberoviç, Şehmus Hazer, Ercan Osmani, Onuralp Bitim, Erkan Yılmaz, Sertaç Şanlı, Berk İbrahim Uğurlu, Shane Larkin ile başantrenörler Oktay Mahmuti, Aziz Akkaya, Ender Arslan ve eski milli basketbolcular Ömer Onan, İbrahim Kutluay, Kerem Tunçeri, Semih Erden ve Mehmet Yağmur katıldı.

Cenaze namazının ardından Gülten Ataman, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.