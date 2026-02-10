Türkiye A Milli Takım ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman yaşamını yitirdi. Gülten Ataman’ın cenazesi, yarın Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu, yayımladığı mesajla Ataman ailesine başsağlığı diledi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”