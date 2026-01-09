Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan EuroLeague 21. hafta mücadelesinde Panathinaikos, Virtus Bologna'yı 84-71 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan başantrenör Ergin Ataman, sadece sahadaki başarıyı değil, sosyal medyada kendisine yöneltilen ırkçı yorumları da gündeme taşıdı. Tecrübeli çalıştırıcı, hedef alındığını belirterek güçlü bir duruş sergiledi.

IRKÇI YORUMLARA KARŞI GURURLU DURUŞ

Ataman, maç sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sosyal medyada bazı kullanıcıların kendisine Türk olması nedeniyle saldırdığını ifade etti. "İnsanlar ülkem yüzünden sosyal medyada bana saldırmaya başladı. Bana Türk olduğum için Yunanistan'dan gitmem gerektiğini, Türk olduğum için Panathinaikos için çok kötü olduğumu yazdılar" diyen Ataman, bu söylemlere "Türk olmaktan gurur duyuyorum. Yunanistan'ı seviyorum, Atina'yı seviyorum, Panathinaikos'u seviyorum" sözleriyle cevap verdi. Ataman, Panathinaikos taraftarlarının büyük kısmıyla güçlü bir bağ kurduğunu belirtirken, bu tür saldırıların kendilerini yolundan döndürmeyeceğini vurguladı.

BAŞARILARLA DOLU KARİYER VE BÜYÜK HEDEFLER

Ergin Ataman, açıklamalarında kariyerindeki başarıları da hatırlatarak kendine olan güvenini ortaya koydu. "20 tane yerel kupam var. Son 5 yılda 3 EuroLeague şampiyonluğum bulunuyor" diyen tecrübeli koç, Panathinaikos gibi Avrupa'nın en prestijli kulüplerinden birinde büyük hedefler peşinde olduklarını kaydetti.

"Biz Panathinaikos'sak, Avrupa'nın en iyi kulübüysek sezon boyunca büyük hedeflerimiz olur. Bu meydan okuma kendim ve oyuncularım için. Kendime inanıyorum" ifadeleriyle takıma ve kendine duyduğu güveni dile getirdi. Ataman, son dönemde yaşanan mağlubiyetlere rağmen oyuncularına büyük güven beslediğini de sözlerine ekledi.

ŞAMPİYONLUK KOŞULUYLA GELECEK PLANI

Bir önceki gün yaptığı basın toplantısında dikkat çeken bir açıklama yapan Ataman, sezon sonu şampiyonluk gelmezse Atina'dan ayrılacağını belirtmişti. Bu konuya da değinen başarılı çalıştırıcı, son iki maçta Olympiakos ve EA7 Emporio Armani Milan'a yenildiklerinin hatırlatılması üzerine şu sözleri kullandı:

"Oyuncularıma büyük güvenim var. Onlar için başka büyük bir meydan okuma gerçekleştirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmem var. Ancak bu sezon sonunda EuroLeague veya Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğu kazanamazsak Atina'dan ayrılacağım."