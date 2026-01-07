EuroLeague’in 20. haftasında Panathinaikos’un sahasında Olimpia Milano’ya mağlup olması Atina’da tartışmaları beraberinde getirdi.

Yeşil-beyazlı ekipte üst üste ikinci yenilginin ardından eleştirilerin odağına oyuncularla birlikte başantrenör Ergin Ataman da yerleşti.

Panathinaikos’un yarın akşam Virtus Bologna ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ataman, geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“ŞAMPİYONLUK GELMEZSE AYRILIRIM”

Tribünlerden yükselen eleştirileri duyduğunu belirten Ergin Ataman, sezon sonu için net bir mesaj vererek, “Dün akşam tribünde birilerinin takıma ve koça olan güvenini kaybettiğini duydum. Sporun doğasında bunlar var. Oyuncularıma ve bu takıma çok güveniyorum. Kontratımda bir yıl daha olmasına rağmen, sezon sonunda EuroLeague ya da Yunanistan Ligi şampiyonluğu gelmezse Atina’dan ayrılacağım.” dedi.

'EUROLEAGUE'İN ŞAMPİYONLUK ADAYLARINDAN BİRİYİZ'

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Panathinaikos’un mevcut kadrosuna güvendiğini belirterek, “Şu anki kadromuzla EuroLeague şampiyonluğunun adaylarından biriyiz. Fenerbahçe, Olympiakos ve Efes gibi takımların takviye yapması normal. Biz de bazı oyuncuları değerlendiriyoruz ancak isim vermem doğru olmaz. Bizim için en büyük transfer Mathias Lessort’un dönüşü olacak. 3-4 hafta içinde sahalara dönmesini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“MİLANO MAÇININ SORUMLUSU BENİM”

Olimpia Milano karşısındaki mağlubiyetin ardından eleştirilerin odağında olmasını doğal karşıladığını ifade eden Ataman, sorumluluğu üstlenerek, “İki yıl önce her şeyi kazandığımızda nasıl kutlama yaptıysam, kaybettiğimizde de sorumluluğu almak zorundayım. Milano maçında sorun bireysel performanslar değil, takım oyunuydu. Bu nedenle sorumluluk bana ait.” ifadelerini kullandı.