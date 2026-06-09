Deneyimli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Olympiakos taraftarlarının karşılaşma boyunca Türkiye'yi hedef alan hakaret içerikli tezahüratlarda bulunduğunu belirtti. Ataman, Türk kimliğinden gurur duyduğunu vurgulayarak, buna karşın Yunanistan ve Yunan halkına karşı sevgi ile saygı beslediğini, iki toplum arasındaki kardeşlik duygusuna önem verdiğini ifade etti.

OLYMPIAKOS'A OYUNCU TERCİHİ ELEŞTİRİSİ

Ergin Ataman, açıklamasında Olympiakos'un kadro yapısına da değindi. Taraftarların maçlara bayraklarla gelme hakkına saygı duyduğunu belirten Ataman, final serisinin üçüncü karşılaşmasında rakip takımın sahaya Yunanistan Milli Takımı formasını taşıyan bir oyuncu çıkarmadığını hatırlattı.

Panathinaikos'un sahadaki mücadelesinden gurur duyduğunu aktaran Ataman, karşılaşmada görev alan dört Yunan milli oyuncunun ülke basketboluna sunduğu katkının önemine dikkat çekti.

TARAFTARLARA ŞAMPİYONLUK MESAJI

Panathinaikos taraftarlarına da seslenen tecrübeli başantrenör, yaşanan tüm gelişmelere rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Takım olarak şampiyonluk hedefinden uzaklaşmadıklarını kaydeden Ataman, serinin son anına kadar mücadele edeceklerini ve sezon sonunda başarıyı kutlayan taraf olmak istediklerini dile getirdi.