EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında Panathinaikos AKTOR Valencia Basket'i konuk etti.

ERGİN ATAMAN 'BİTİRECEĞİZ' DEMİŞTİ SERİYE EŞİTLİK GELDİ

Ergin Ataman maç öncesi yaptığı açıklamada, 'Seriyi evimizde bitireceğime inanıyoruz.' yorumunda bulunmuştu. Ancak Valencia Basket Panathinaikos'u 89-86 mağlup ederek durumu 2-2'ye getirdi ve seriyi final maçına taşıdı.

PANATHINAIKOS BÜYÜK BİR AVANTAJI KAÇIRDI

Panathinaikos deplasmanda kazandığı 2 maçın ardından ihtiyacı olan tek galibiyeti evinde üst üste oynadığı iki mücadelede de elde edemeyerek büyük bir avantajı kullanamadı.

CEDİ OSMAN'IN 26 SAYILIK PERFORMANSI YETERLİ OLMADI

Panathinaikos'ta takımın en skorer oyuncusu olan Cedi Osman'ın 26 sayılık performansı mağlubiyeti galibiyet için yeterli olmadı.