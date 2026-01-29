EuroLeague’in 24. haftasında oynanan Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos maçında, İsrailli taraftarların Ergin Ataman’a yönelik hakaret içerikli tezahüratları nedeniyle ev sahibi ekibe para cezası verildi.

EUROLEAGUE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Panathinaikos'un resmi şikayeti sonrası EuroLeague, yaptığı açıklamada Maccabi Tel Aviv kulübüne 12.000 euro para cezası verildiğini duyurdu.

EuroLeague Disiplin Talimatı’nın 29.2.f maddesi uyarınca uygulanan cezayla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos karşılaşması sırasında taraftarları tarafından gerçekleştirilen hakaret içeren tezahüratlar nedeniyle para cezasına çarptırılmıştır.”

NE OLMUŞTU?

Panathinaikos Başantrenörü ve A Milli Takım koçu Ergin Ataman, 23. haftada Tel Aviv’de oynanan maç öncesinde ağır hakaretlere ve küfürlü tezahüratlara maruz kalmıştı. Maç öncesi 300’den fazla İsrailli taraftar, takım otobüsünü salon girişinde bekleyerek Ataman’a sözlü saldırıda bulundu. Öte yandan maç boyunca tribünlerin hedefinde yer alan Ataman EuroLeague'in bu duruma güçlü bir şekilde müdahale etmesi gerektiğini dile getirmişti.

CEZA CAYDIRICI BULUNMADI

Olayların ciddiyeti göz önüne alındığında, EuroLeague yönetiminin verdiği 12 bin euroluk para cezası yetersiz bulundu. Cezanın, organizasyonun şiddet ve nefret söylemiyle mücadele kararlılığını sorgulatacak düzeyde düşük olduğu yorumları yapıldı.