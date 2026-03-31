Yunanistan Ligi’nin 23. haftasında Panathinaikos, sahasında Olympiakos’u ağırladı. Mücadeleyi 101-94 kazanan konuk ekip, ligde 21’de 21 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Panathinaikos ise ligde 5’inci yenilgisini aldı.
Ergin Ataman yine olay oldu: Panathinaikos-Olympiakos derbisinde kaos çıktı
Yunanistan'da oynanan olaylı Panathinaikos-Olympiakos derbisinin yankıları sürüyor. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman sert tepki gösterirken, Cedi Osman maçın yıldızı oldu. İşte detaylar…
CEDİ YILDIZLAŞTI
Müsabakada 19 sayı kaydeden Cedi Osman, maçın en skorer ismi oldu.
MAÇTA KAVGA ÇIKTI
Karşılaşma sadece skorla değil, yaşanan gerginliklerle de gündeme geldi. Özellikle Kendrick Nunn ile Tyler Dorsey arasında yaşanan ve iki oyuncunun da ihraç edilmesiyle sonuçlanan olay, maçın önüne geçti.
OLYMPIAKOS'TAN SERT TEPKİ
Maçın ardından Olympiakos cephesi, yaşanan olaylara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kulüp, hem hakem yönetimini hem de saha kenarındaki gelişmeleri eleştirdi. Başantrenör Georgios Bartzokas’ın devre arasında hakemlerle konuşmak istediği sırada sözlü saldırıya uğradığı iddia edildi. Açıklamada, Bartzokas’a bir kişi tarafından “Defol git buradan” denilerek küfür edildiği öne sürüldü. Kulüp ayrıca, sahipleri Angelopoulos kardeşler, Sasha Vezenkov ve Bartzokas’a yönelik tezahüratların hakem raporunda yer alıp almadığını takip ettiklerini belirtti. Saha kenarına giren taraftarların çıkarılmadığı ve bu duruma müdahale edilmediği vurgulandı.
Dorsey ile Nunn arasında yaşanan pozisyon hakkında ise şu iddialar dile getirildi:
"Tyler Dorsey, Kendrick Nunn’a vurmak için en ufak bir hamle dahi yapmadı. Maçın videosunda bu durum çok net görülüyor. Dorsey haksız yere oyundan atıldı; hamle yapan ve kafa atan taraf sadece Nunn’dı."
PANATHINAIKOS'TAN YANI GECİKMEDİ
Olympiakos’un açıklamalarına ev sahibi ekipten sert bir karşılık geldi. Panathinaikos, rakibinin iddialarına yanıt verirken geçmişte yaşanan olayları hatırlattı:"Olympiakos cephesi, SEF’te oynanan her maçta Dimitris Giannakopoulos ve kızına yönelik edilen mide bulandırıcı, iğrenç tezahüratlar hakkında hiç yorum yapacak mı? Peki ya Kostas Sloukas ve eşine ya da başantrenörümüz Ergin Ataman’a edilen küfürler? Muhtemelen asla! Sefilliği etrafa yayan bu takımdan sınır tanımayan bir küstahlık."
OLAYLARIN ADAMI ERGİN ATAMAN
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sonrası tepkisini paylaştı.
Yayıncı kuruluşa röportaj vermeyen deneyimli çalıştırıcının sözleri, muhabirler aracılığıyla paylaşıldı:
"Bu bir tiyatroydu, basketbol maçı değildi. Yaşananlar tamamen teatrallikti, burada basketbol hakkında konuşamayız. Dorsey ve Walkup aynı anda Yunanistan Milli Takımı’nda oynayabilirler mi? Hayır çünkü devşirme oyuncular. Ama ligde oynuyorlar. Bu türden tek lig bu lig. Vezenkov, normalde Bulgaristan Milli Takım oyuncusu, o da yerli statüsünde oynuyor. Bunlarla birlikte 6 yabancı oyuncuları var ve 3 de hakemleri!"