Ergin Ataman ile Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’un perşembe akşamı bir araya geleceği belirtildi.

Eurohoops'ta yer alan habere göre, Yunanistan Ligi’nde yarı finale yükselen Panathinaikos, PAOK serisi öncesinde verilen üç günlük arada henüz takım antrenmanlarına başlamadı. Yeşil-beyazlı ekipte yarı final hazırlıklarının 21 Mayıs Perşembe günü başlayacağı aktarıldı.

Aynı gün akşam saatlerinde Ergin Ataman ile Dimitris Giannakopoulos’un bir araya gelerek yemek yiyeceği ifade edildi. Görüşmede EuroLeague sezonunun genel değerlendirmesinin yapılacağı ve gelecek planlamalarının masaya yatırılacağı kaydedildi.

Öte yandan Giannakopoulos’un, Panathinaikos’un GBL şampiyonluğunu kazanması konusunda takıma net bir hedef koyduğu belirtildi.

OBRADOVIC İDDİASI GÜNDEMDE

Yunan ekibinde olası Ergin Ataman ayrılığına karşın Zeljko Obradovic’in geri dönüş ihtimalinin de gündeme geldiği iddia edildi.