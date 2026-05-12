Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR EuroLeague'de sezonun en kritik maçına çıkmaya hazırlanıyor.

FINAL-FOUR İÇİN SON ŞANS

İlk iki maçı deplasmanda kazandıktan sonra seride ev sahibi avantajını kullanamayan Panathinaikos Valencia'nın durumu 2-2'ye getirmesinin ardından Final Four şansını İspanya'da oynanacak son maça bırakmıştı.

Yarın TSİ 22:00'da oynanacak Valencia Basket-Panathinaikos AKTOR maçı öncesi Ergin Ataman dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ERGİN ATAMAN: 'BU ÜÇ HAKEME GÜVENİYORUM'

Tüm maçları gergin geçen seride yarın adil bir yönetim beklediğini belirten Ergin Ataman hakem üçlüsüne güvendiğini açıkladı.

Ataman hakemler konusunda, "Şimdi bu maçta üç büyük hakemin görev aldığını gördüm, bence sezonun en başarılı hakemleri onlar. Biz herhangi bir düdük istemiyoruz, sadece en iyi takımın kazanacağı adil bir maç görmek istiyoruz. Bu üç hakeme güveniyorum. Kazandığımız ya da kaybettiğimiz maçlarda da iyi performans gösterdiler." diye konuştu.

SERİNİN 5. MAÇINA ATANAN HAKEMLER

Valencia-Panathinaikos serisinin 5. maçında Slovenyalı Damir Javor ve Milan Nedovic ile birlikte tecrübeli Alman hakem Robert Lottermoser görev yapacak.