Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague’de Zalgiris Kaunas ile oynanacak maç öncesinde Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, Zalgiris karşılaşmasının play-off yarışındaki önemine dikkat çekerek, “Bu bizim için çok önemli bir maç çünkü Zalgiris ile aramızda bir galibiyet farkı var. Kazandığımız her maç bizi iyi bir pozisyona yaklaştırıyor, kaybettiğimiz her maç ise play-off’ları riske atıyor.” dedi.

'FENERBAHÇE’DEN SONRA AVRUPA'NIN EN BAŞARILI KULÜBÜYÜZ'

Ataman, Panathinaikos’un son yıllardaki başarısına vurgu yaparak dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Ergin Ataman, “Son 2,5 yılda birlikte oynayan yedi oyuncumuz var. Bu süreçte, herkese hatırlatmak isterim ki bizden daha iyi sonuçlar alan Fenerbahçe’den sonra Avrupa’nın en başarılı kulübüyüz.” dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte 1 EuroLeague şampiyonluğu, 1 Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve 2 Yunanistan Kupası kazandıklarını hatırlattı.

'SADECE ŞAMPİYON OLDUĞUMUZDA MUTLUYUZ'

Ataman, normal sezon mağlubiyetlerinin kendisi için önemli olmadığını belirterek takımın hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi.

Ataman, “Bazı takımlar normal sezonda bizi yendiğinde çok mutlu oluyor ama biz sadece şampiyonluğu kazandığımızda mutlu oluyoruz. Bu benim hedefim ve koçluk felsefem.” ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK TAKIMLAR ZORLUKLARI AŞAR'

Son haftalarda alınan sonuçlara rağmen takımına güvendiğini dile getiren Ataman, “Büyük takımlar zor durumların üstesinden gelebilir. Her maçı kazanamazsınız ama zihinsel ve fiziksel olarak agresif kalmanız gerekir.” dedi.

Panathinaikos’un hedefinin sezonun kritik dönemi olan Mayıs ve Haziran aylarında en iyi seviyeye ulaşmak olduğunu belirten Ataman, takımın büyük hedeflere ulaşabilecek kapasiteye sahip olduğunu sözlerine ekledi.