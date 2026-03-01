A Milli Basketbol Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Belgrad'da 82-78 mağlup ettiği Sırbistan'ı yarın İstanbul'da ağırlayacak.

Kritik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Başantrenör Ergin Ataman, ilk maçta sahanın en skorer oyuncusu olan Tarık Biberovic'ten övgüyle bahsetti.

ERGİN ATAMAN: 'TARIK OYNAMAK İSTEDİ, FENERBAHÇE İYİ NİYET GÖSTERDİ'

Ataman sakatlığına ve yorgunluğuna rağmen Biberovic'in yarın oynamaka istediğini açıklayarak Fenerbahçe yönetiminin de bu konuya iyi niyet gösterdiğini belirtti.

Ergin Ataman Tarık Biberovic için şunları söyledi:

"Tarık Biberovic büyük bir fedakarlıkla Belgrad'da oynadı ve iyi de oynadı. Maçın kazanılmasındaki en önemli hücum silahlarımızdan biriydi. Maçtan sonra da sakatlığı vardı ve yorgun hissediyordu. Konuştuk, o da büyük bir öz veriyle yarın oynamak istediğini söyledi. Bu çok önemli. Uzun yıllardır Türkiye'de oynuyor. O hepimiz kadar bir Türk çocuğu. Şu önemli süreçte takımı yalnız bırakmadı. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe de bu konuda iyi niyet gösterdi. Şimdiki Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyorum."