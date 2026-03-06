Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'in kendisine verdiği para cezasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda buludu.

ERGİN ATAMAN: 'ERGİN ATAMAIN'IN GÜCÜ AVRUPA'DAKİ DİĞER KULÜPLERDEN DAHA FAZLA'

Yunanistan Ligi'nde Olimpiakos ile deplasmanda oynayacakları kritik derbi öncesi TRT Yıldız'a konuşan Ergin Ataman, “Ben artık EuroLeague’in sponsorları arasındayım. Dün itibariyle yeni bir ceza daha geldi. Hakemlere yönelik bazı sözlerim nedeniyle 10 bin euro para cezası aldım. Ama İsrail’de 10 bin seyirci bana 2 saat boyunca çok ağır küfürler ettiğinde Maccabi kulübü, yanılmıyorsam daha az ceza aldı. O zaman demek ki Ergin Ataman’ın gücü, Avrupa’daki diğer kulüplerden daha fazla. Demek ki EuroLeague öyle görüyor." diye konuştu.

EuroLeague'in organizasyon anlamında sorunlarına dikkat çeken Ergin Ataman bu konunun NBA Avrupa projesinin hayata geçmesiyle giderilebileceğini de aktardı.

'ASIL SIKINTI EUROLEAGUE'İN YETKİLİ BİR KİŞİYİ GÖREVLENDİRMEMESİ'

Ataman sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"EuroLeague Disiplin Kurulu’nun kararlarının tabii ki hukuki bir çerçevesi var. Ancak asıl sıkıntı, maçların organizasyonunda EuroLeague’in yetkili bir kişiyi görevlendirmemesi. Oranın sorumlusu sadece hakemler oluyor. Hakemler de sadece maça bakıp maçın kazasız, belasız geçmesine odaklanıyorlar. Böyle olunca tatsız durumlar yaşanabiliyor. Halbuki bu kadar büyük yatırımların olduğu bir organizasyonda bir EuroLeague yetkilisinin insiyatif alıp bunları engellemesi gerekiyor. Mesela pankart olayı, küfür olayı gibi… Bunu engellemiyorlar, sonra kendi disiplin yönetmeliklerine bakıp tamamen hukuki bazda cezalar veriyorlar. Dolayısıyla bundan mağdur olanlar da ciddi anlamda şikayetçiler.

'EUROLEAGUE SADECE OYUNA ODAKLANMIŞ DURUMDA'

"Umarım NBA Europe’un devreye girmesiyle çok daha ciddi bir organizasyon olur. Mesela bugün futbolda, Şampiyonlar Ligi maçlarında bir saha komiseri var. FIBA maçlarında yine bir saha gözlemcisi var. Milli maçlarımızdan önce gelip maç sırasında yapılacak şovları bile denetliyorlar. En son Abdi İpekçi’de, tam idmana çıkmadan önce gelip ‘Bi’ 5-10 dakika bekler misin? FIBA gözlemcisi gelip maç esnasında yapılacak şovu denetleyecek’ dediler. Ben de şaşırdım. Yani böyle bir ciddiyet içerisindeler. EuroLeague ise sadece oyuna konsantre olmuş durumda."

'ORGANİZASYON KONUSUNDA CİDDİ SIKINTILAR VAR'

"Evet, gerçekten çok üst düzey bir oyun var. Salonlar doluyor, maçların cazibesi oluyor. Ancak organizasyon konusunda ciddi sıkıntılar var. Umarım NBA Europe ve EuroLeague birleşirse bu konunun daha iyi olacağına inanıyorum. Şu an Avrupa basketbolu çok ciddi anlamda izlenirlik kazanmış durumda. Burada ciddi anlamda bir rekabet var. Türkiye’de spor ciddi şekilde takip ediliyor. Tabii ki kulüplerimiz ve koçlarımız bu şekilde mağdur olduklarında da ciddi anlamda bir tepki oluyor.”