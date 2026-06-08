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Başantrenörlüğünü A Milli Takım Koçu Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR, Yunanistan Basketbol Ligi'nin final serisi üçüncü maçında Olympiakos'a 102-92 mağlup oldu.

FOURNIER YILDIZLAŞTI

Evan Fournier'nin 28 sayıyla yıldızlaştığı maçta EuroLeague şampiyonu Olympiakos seriyi 2-1'e getirerek öne geçmeyi başardı.

ERGİN ATAMAN 51 SANİYE KALA ATILDI

İlk maçtan itibaren tansiyonun düşmediği seride bu maç öncesi adaletli bir yönetim beklediğini ifade eden Ergin Ataman karşılaşmanın bitimine 51 saniye kala hakem yaptığı yoğun itirazlardan dolayı oyundan ihraç edildi.

OLYMPIAKOS FİNAL MAÇINA ÇIKACAK

Serinin dördüncü maçı 10 Haziran Çarşamba günü T-Center'da oynanacak. Olympiakos bu maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Panathinaikos ise seriyi uzatmak için sahaya çıkacak.