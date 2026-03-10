Tarih, 20 Ekim 2008.

FETÖ’nün Ergenekon kumpası davasının ilk duruşması Silivri’deki duruşma salonunda görüldü.

Duruşma başlamadan saatler önce yüzlerce kişi Silivri’ye akın etmişti.

Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, yüreği Silivri için yanan yurttaşlar…

Ve o gün Silivri önünde bir gösteri yapıldı; Ergenekon Destanı!

Türklerin sığındıkları dağlarla çevrili “Ergenekon” vadisinde 400 yıl çoğalıp, sığamayınca bir demir dağı eriterek yeniden özgürlüğe çıkışlarını ve eski güçlerine kavuşmalarını anlatan Türk destanı…

İşte bu destan Ergenekon davasına uyarlanmıştı. Bir gün gerçekler ortaya çıkacak, hakikatle birlikte aydınlar da özgürlüğüne kavuşacak yani Ergenekon’dan çıkacaklardı.

Nitekim öyle de oldu…

Ancak, Silivri her duruşma izleyici sandalyelerini doldurdu.

Ancak, Silivri’de bir büyük nöbet çadırı, yüreği Silivri için yanan yurttaşlarla son güne dek nöbet tuttu.

Ancak, Silivri’de başta Tarık Akan olmak üzere, sanatçılar ve aydınlar kol kola oldu.

Silivri’de her duruşmada şu iki cümle muhakkak ağızdan çıkardı:

- Gün gelecek aydınları yargılayanlar sanık sandalyesinde oturup hesap verecek!

- Kumpaslar çöktüğünde Silivri bir adalet müzesi olarak ibretle izlenecek!

Hakikaten gün geldi ve hakim, savcı koltuğunda oturanlar Silivri’de yargılanıp cezalar aldı.

Ve fakat, Silivri hâlâ yeni davalarla misyonunu sürdürüyor.

Tarih, 16 Aralık 2010.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güzide komutanları, albayları ve generalleri…

Bir bir yargılandılar Balyoz davasında.

Vardiya Bizde Platformu kurmuştu kıymetli eşleri…

Her duruşmada beklediler adalet ve bir gün FETÖ’nün Balyoz davası kumpası da çöktü.

Geldik, bugüne…

Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları ilk kez bu büyük davanın duruşmasında kürsüye çıktı.

Silivri’de İmamoğlu’nun hücresinin bir örneği sergilendi.

Akla, Mustafa Balbay’ın hücresi geldi. Balbay'ın Silivri Cezaevi'nde kaldığı hücrenin birebir kopyası, Almanya'nın Frankfurt şehrinden dünyayı gezip sergilenmişti.

O günden bugüne bir şeyler değişmişti sanki…

Belki de değişmedi, yargılama belli ki uzun sürecek, göreceğiz.

Ancak bugünden görünen en kalabalık fotoğraf böyleydi:

Yıllar önce Ergenekon ve Balyoz bir farklı başladı gibi…

Değişip değişmediğini göreceğiz!

Net olarak değişen bir şey duruşma salonunun içindeydi.

Yine avukatlar adalet için mücadele etti, o günkü gibi…

Yine izleyiciler adalet sloganı attı, o günkü gibi…

Yine soğuk duvarlar…

Bir tek değişen tavandan sarkan mikrofonlar…

Yıllarca Ergenekon ve Balyoz davalarında hukukçular itiraz etmişti.

O mikrofonlar gibi, belki de değişir bir şeyler…