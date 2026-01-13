Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde sobanın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, Sanayi Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde oto elektrik tamiri yapılan bir atölyede meydana geldi. İş yerinde yakılan soba, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası iş yerinde yangın çıkarken, içeride bulunan H.Y., M.S.D., S.C. ve M.F.G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan H.Y., buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakir Gazi Yasargil Egitim ve Arastirma Hastanesi’ne sevk edildi.

Patlama nedeniyle iş yerinde hasar oluşurken, sobanın neden patladığına ilişkin inceleme başlatıldı.