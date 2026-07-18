Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Kaiserslautern, milli futbolcu Erencan Yardımcı’yı kadrosuna kattığını açıkladı. Hoffenheim’dan kiralanan 24 yaşındaki forvet, yeni sezonda Kaiserslautern forması giyecek.

Transferin detaylarına göre Alman kulübü, Erencan Yardımcı için 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede ayrıca 5 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezonu Eintracht Braunschweig’da kiralık olarak geçiren Erencan, Almanya’daki kariyerine Kaiserslautern’de devam edecek.

Galatasaray altyapısında yetişen genç futbolcu; Eyüpspor, Alanyaspor ve Pendikspor formaları da giydi. Süper Lig’deki performansıyla dikkat çeken Erencan, 2024 yılında Hoffenheim’a transfer olarak Avrupa kariyerine adım atmıştı.

Daha sonra Sturm Graz ve Eintracht Braunschweig’da kiralık oynayan milli forvet, farklı liglerde edindiği tecrübeyle gelişimini sürdürdü. Kaiserslautern transferiyle birlikte Erencan Yardımcı, Almanya’da kendini yeniden gösterme fırsatı yakalayacak.