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Kaynak: Haber Merkezi

MasterChef Türkiye yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan ve 2021 sezonunun şampiyonu olan Eren Kaşıkçı, geçtiğimiz gün Kilyos'taki evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümü hakkında soruşturma başlatılan Kaşıkçı, geride minik kızını bıraktı.

Genç yaşta yaşamını yitiren Kaşıkçı'nın vefatı, hem yarışma arkadaşlarını hem de televizyon dünyasını derinden etkilerken, geride bıraktığı eşi ve küçük kızı Maya için destek mesajları geldi.

ACUN ILICALI'DAN DUYGULANDIRAN AÇIKLAMA

MasterChef Türkiye'nin yapımcısı Acun Ilıcalı, Eren Kaşıkçı'nın ardından yaptığı açıklamada ailesini yalnız bırakmayacaklarını ifade etti. Ilıcalı, özellikle Kaşıkçı'nın küçük kızı Maya için alınan kararı duyurarak, ailenin yanında olacaklarını ifade etti. Ilıcalı, Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın tüm masraflarını üstleneceğini açıkladı.

EREN KAŞIKÇI NEDEN ÖLDÜ?

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunarak sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Genç şefin ani ölümü sonrası kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacağı belirtilirken bazı haber kaynakları kalp krizinden şüphelenildiğini aktardı.

KIZI MAYA'NIN DOĞUM GÜNÜNDEN İKİ GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Eren Kaşıkçı'nın vefatıyla ilgili en yürek burkan ayrıntılardan biri ise geride bıraktığı küçük kızı Maya oldu. Edinilen bilgilere göre, Maya'nın doğum günü kutlamasının üzerinden yalnızca iki gün geçmişti. Bu detay sevenlerini bir kez daha derinden etkilerken, sosyal medyada binlerce kişi küçük Maya için destek ve başsağlığı mesajları paylaştı.