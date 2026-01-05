Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor Gaziantep'te karşı karşıya geldi.
Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçtiği karşılaşmada Galatasaray'da uzun süre formasından uzak kalan Eren Elmalı farkı 2'ye çıkararak harika bir geri dönüş yapt.
Bahis oynaması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan milli oyuncu, cezasını tamamlamasının ardından çıktığı ilk maçta eski takımı Trabzonspor'a karşı ağları havalandırdı.
Golün ardından hocası Okan Buruk'a koşan Eren Elmalı, duygusal anlar yaşadı.
Galatasaray Eren Elmalı'nın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.