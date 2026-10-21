Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Konya / Vedat Medet Yıldırım / Yeniçağ



Ereğli’de Atatürk Stadyumu yakınlarında kaldırımda hareketsiz halde bulunan bir erkek, hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İşe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, stadyum yakınındaki kaldırımda hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, İ. I. isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, İ.I.’nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.