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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Konya’nın Ereğli ilçesinde kedi ve köpek maması üretimi gerçekleştiren işletmelere yönelik rutin gıda ve yem kontrolleri sürdürülüyor. İlçe Müdürlüğü gıda kontrol personellerince belirli aralıklarla gerçekleştirilen denetimlerde, yem güvenilirliği, mevzuata uygunluk ve üretim süreçleri titizlikle inceleniyor.

EREĞLİ’DE YEM GÜVENİLİRLİĞİ İÇİN DENETİMLER SÜRÜYOR

Konya’nın Ereğli ilçesinde hayvanların tüketimine sunulan yemlerin güvenilirliğinin sağlanması amacıyla işletmelere yönelik kontrol ve denetim çalışmaları devam ediyor.

Ereğli İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda kontrol personelleri tarafından, ilçede faaliyet gösteren kedi ve köpek maması üretim işletmeleri belirli aralıklarla denetleniyor.

Gerçekleştirilen kontrollerde üretim yapan işletmelerin ilgili mevzuat kapsamında faaliyet gösterip göstermediği, üretim süreçlerinin kontrol altında tutulup tutulmadığı ve yem güvenilirliğine ilişkin gerekli şartların yerine getirilip getirilmediği inceleniyor.

ÜRETİM SÜREÇLERİ TEK TEK İNCELENİYOR

Denetimler kapsamında işletmelerin üretim faaliyetleri kontrol edilirken, yem güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik gerekli incelemeler gerçekleştiriliyor.

Yetkililer tarafından yapılan kontrollerde işletmelerin yürüttüğü üretim faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygunluğu değerlendirilirken, üretim süreçlerinin güvenilir ve kontrollü şekilde yürütülmesine yönelik hususlar da titizlikle ele alınıyor.

Kedi ve köpeklerin tüketimine sunulan yem ve mamaların güvenilirliğinin korunması açısından üretim aşamasından başlayarak gerçekleştirilen kontrollerin önem taşıdığı belirtiliyor.

MEVZUATA UYGUNLUK MERCEK ALTINDA

Ereğli İlçe Müdürlüğü gıda kontrol personellerince gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin mevzuatta belirtilen yükümlülüklere uygun hareket edip etmediği de kontrol ediliyor.

Bu kapsamda üretim faaliyetlerinin ilgili düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesi, yem güvenilirliğinin korunması ve üretim süreçlerinin kontrol altında tutulması amacıyla gerekli incelemeler yapılıyor.

Denetimlerin belirli aralıklarla devam ettirilmesiyle birlikte işletmelerin üretim faaliyetlerinin düzenli şekilde takip edilmesi hedefleniyor.

AMAÇ: GÜVENİLİR YEM ÜRETİMİ

Gerçekleştirilen çalışmaların temel amacının, hayvanların tüketimine sunulan yem ve mamaların güvenilirliğinin korunması olduğu belirtiliyor.

Özellikle kedi ve köpek maması üreten işletmelerde üretim süreçlerinin kontrol edilmesi, mevzuata uygunluğun takip edilmesi ve gerekli şartların sağlanmasının denetim faaliyetlerinin önemli başlıkları arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Ereğli’de yürütülen rutin kontrollerin, yem sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sorumluluklarını yerine getirmelerine ve üretim süreçlerinin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

DENETİMLER DÜZENLİ OLARAK DEVAM EDECEK

Ereğli İlçe Müdürlüğü gıda kontrol personelleri tarafından gerçekleştirilen rutin denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği bildiriliyor.

İlçede faaliyet gösteren kedi ve köpek maması üretim işletmelerine yönelik kontrollerle birlikte, yem güvenilirliğinin sağlanması, mevzuata uygun üretim yapılması ve üretim süreçlerinin kontrol altında tutulması hedefleniyor.

Yetkili ekiplerin sahadaki denetimleri, hayvanların tüketimine sunulan yemlerin güvenilirliğinin korunması ve üretim faaliyetlerinin ilgili kurallar çerçevesinde yürütülmesi açısından önem taşıyor.

Ereğli’de sürdürülen rutin denetimlerle birlikte, yem üretimi yapan işletmelerin faaliyetleri düzenli olarak takip edilmeye devam ediliyor.