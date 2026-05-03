Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde gerçekleşti. İddiaya göre C.E. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen M.T. idaresindeki araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü C.E. ile araçta yolcu olarak bulunan H.E. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. O anların ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.