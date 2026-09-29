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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Konya’nın Ereğli ilçesinde çerezlik ayçiçeği üretimi yapılan Türkmen Mahallesi’ndeki arazilerde incelemelerde bulunuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, üreticilerle bir araya gelerek sezonun gidişatı, rekolte beklentileri, üretim sürecinde yaşanan sorunlar ve ürünün pazarlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

ÜRETİCİNİN EMEĞİ YERİNDE İNCELENDİ

Konya’nın önemli tarım merkezlerinden Ereğli’de tarımsal üretime yönelik saha çalışmaları devam ediyor. Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, Türkmen Mahallesi’nde çerezlik ayçiçeği yetiştiriciliği yapan üreticileri tarlalarında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette ekili alanlarda incelemelerde bulunulurken, üreticilerden sezonun genel durumu hakkında bilgi alındı. Tarladaki üretim sürecinin yerinde değerlendirilmesiyle birlikte, çiftçilerin sahada karşılaştığı sorunlar ve beklentiler de ele alındı.

REKOLTE BEKLENTİSİ VE ÜRETİM SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ

Ziyaret kapsamında çerezlik ayçiçeği yetiştiriciliğinin farklı aşamalarına ilişkin üreticilerle görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçe Müdürü Emre Kapar, üreticilerden yetiştiricilik süreci, ürünün gelişimi, sezon boyunca karşılaşılan sorunlar ve rekolte beklentileri hakkında bilgi aldı.

Üreticilerin sahadaki gözlemleri dinlenirken, üretim maliyetleri, tarımsal girdiler ve ürünün pazarlama sürecinde karşılaşılan sorunların da değerlendirme konusu olduğu bildirildi.

ÜRETİCİNİN TALEP VE BEKLENTİLERİ DİNLENDİ

Tarım sektöründe üretimin sürdürülebilirliği açısından çiftçilerin sahadaki ihtiyaçlarının doğrudan dinlenmesinin önemine dikkat çekilen ziyarette, üreticilerin talep ve beklentileri de ele alındı.

Üreticiler, sezon içerisinde karşılaştıkları sorunları ve ürünün hasat sonrasında pazarlanmasına ilişkin değerlendirmelerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle paylaşma fırsatı buldu.

Özellikle üretimden pazarlamaya kadar geçen süreçte yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesiyle, bölgedeki çerezlik ayçiçeği üretiminin mevcut durumu hakkında sahadan bilgi alınmış oldu.

ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİNDE ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Ereğli ve çevresinde tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında üreticilerle gerçekleştirilen saha ziyaretlerinin önem taşıdığı belirtildi.

Çerezlik ayçiçeği üretiminin bölge tarımındaki yeri değerlendirilirken, üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların da ele alındığı ifade edildi.

Tarımda yalnızca üretim miktarının artırılması değil, aynı zamanda elde edilen ürünün uygun şartlarda değerlendirilmesi ve üreticinin pazarlama sürecinde yaşadığı sorunların azaltılması da önem taşıyor.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜ SAHADA ÜRETİCİNİN YANINDA

Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen saha ziyaretleriyle üreticilerin sorunlarının ve beklentilerinin doğrudan yerinde dinlenmesine devam ediliyor.

Türkmen Mahallesi'ndeki ziyaret kapsamında da üreticilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, bölge tarımının geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

İlçe Müdürlüğünün üreticilerle iletişimi sürdüreceği ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceği bildirildi.

“ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, üreticilerin tarımsal üretimin her aşamasında desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, “İlçe Müdürlüğümüz, üreticilerimizin yanında olmaya ve tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Türkmen Mahallesi'ndeki ziyaretin ardından tüm üreticilere bereketli ve verimli bir sezon temennisinde bulunuldu.

ÜRETİMİN GELECEĞİ İÇİN SAHA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Tarım sektöründe üreticinin tarladaki durumunun yerinde görülmesi, sezon içerisinde yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi ve sorunların doğrudan üreticiden dinlenmesi, bölgesel tarım politikalarının sahadaki uygulamalar açısından önem taşıyor.

Ereğli’de gerçekleştirilen bu ziyaretle birlikte çerezlik ayçiçeği üreticilerinin mevcut durumu, sezon beklentileri ve pazarlama sürecine ilişkin görüşleri değerlendirilirken, bölge tarımının daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik saha çalışmalarının devam edeceği mesajı verildi.

Üreticilerin alın teriyle sürdürülen tarımsal faaliyetlerin bereketli bir sezonla sonuçlanması temenni edilirken, Ereğli’de tarladan sofraya uzanan üretim zincirinin her aşamasının yakından takip edilmesinin sürdürüleceği belirtildi.