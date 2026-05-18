Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli-Zonguldak kara yolu Ören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K. yönetimindeki 20 EC 149 çekici ve 67 ALF 246 dorse plakalı tır, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan tır önce T.D. idaresindeki 74 AR 624 plakalı otomobile çarptı, ardından yan yatarak devrildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada tır sürücüsü ile otomobilde bulunan sürücü T.D., eşi, çocuğu ile anne ve babası yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan yaralılar için bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.