İçişleri Bakanlığı, CHP'li Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar hakkında soruşturma izni verdi. Edinilen bilgilere göre, soruşturma izni Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun daha önceki bir kararı doğrultusunda verildi.

Etik Kurulu'nun değerlendirmesinde, belediye yönetimindeki bazı uygulamaların kamu yöneticilerinin uyması gereken saygınlık ve güven ilkesine aykırı olduğu tespit edildi. Bu tespitler, Ereğli Belediyesi'ndeki idari süreçlere ilişkin yargı yolunun açılmasını sağladı.

İDDİALARIN ARKA PLANI

Belediye Başkanı Umut Akpınar hakkında gündeme gelen iddialar arasında mobing uygulamaları ve nobran davranışlar yer alıyor. Bu iddialar, belediye çalışanları ve kamuoyu tarafından dile getirilmişti. Soruşturma izninin verilmesiyle birlikte, söz konusu uygulamaların hukuki açıdan incelenmesi bekleniyor.

Karar, CHP'li Konya İl Başkanı Nejat Türktaş tarafından siyasi baskı olarak nitelendirildi. Türktaş, soruşturma izninin hukuki zorunluluktan ziyade siyasi bir ürün olduğunu ifade etti.