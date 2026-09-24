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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Cumartesi günü gerçekleştirilecek Ortahisar İlçe Başkanlığı ön seçimi öncesinde, Erdoğdu Mahallesi’nde üyeler ve parti mensuplarıyla bir araya gelindi.

Haluk Batmaz’ın çağrısıyla gerçekleştirilen buluşmada çok sayıda üye ve partilinin bir araya gelmesi dikkat çekti. Toplantıda ön seçim süreci, mahalle örgütlenmesi ve parti çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada üyeler, düşüncelerini, beklentilerini ve önerilerini paylaşırken, ön seçim sürecine ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

Her buluşmada dinleyerek, anlayarak ve birbirimizden güç alarak çoğalıyoruz. Erdoğdu Mahallesi’nde bu akşam ortaya çıkan samimi tablo, üyelerimizin sürece gösterdiği ilgiyi ve dayanışma anlayışını bir kez daha ortaya koydu.

Buluşmaya katılan, görüş ve düşünceleriyle katkı sunan tüm üyelerimize ilgileri, katılımları ve teşvikleri için teşekkür ediyoruz.