Son dönemde artan dijital dolandırıcılık, yapay zekanın da gelişmesiyle birlikte farklı bir boyuta evrildi. Neyin doğru neyin gerçek olduğunu ayırt edemeyen yurttaşlar ise dolandırıcıların tuzağına düşüyor.

Son olarak dolandırıcıların yeni kurduğu tuzağı Yeniçağ Gazetesi ifşa etti.

ERDOĞAN'LI DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ İFŞA OLDU

Dolandırıcılar, Hürriyet Gazetesi’nin ara yüzünü kopyalayarak kullandıkları internet sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dar gelirli ve asgari ücretliye 200 bin liraya kadar ek ödeme yapacağını söyleyerek, yurttaşların kişisel bilgilerini talep ediyor.

Hazırlanan sahte haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yılbaşı konuşmasında duyurduğu söylenilen halkı destekleme programı kapsamında 200 bin lira ek gelir verileceği belirtilirken, sahte programın, devlet destekli bir mekanizma tarafından düzenlendiği ifade ediliyor. Olmayan programa başvurular için ilk etapta ad soyad ve numara isteniyor.

SAHTE YORUMLAR BİLE AYARLAMIŞLAR

Öte yandan dolandırıcılar, vatandaşları kandırmak için her yolu denemiş. Hürriyet Gazetesi’nin sahte arayüzü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olmayan açıklaması derken, son olarak sahte haberin sonuna bir de yorumlar kısmı eklenmiş.

SAHTE LİNKLE SİTE KOPYALAMIŞLAR

Yorumlarda yapay zeka ile yapılmış, banka hesaplarına gelen para miktarları, ve sahte mesajlar da görülüyor. Öte yandan sitenin URL’sine bakıldığında ise Dialnet.com isimli bir site olduğu küçük bir bölümde fark ediliyor.

Dolandırıcılar, bunlarla da sınırlı kalmamış. Başka bir linke tıkladığınızda ise “Lira Petrol” platformuna vatandaşların yatırım yapması tavsiye ediliyor. Lira Petrol platformunun döviz kurları ve piyasa trendlerini %99,97 doğrulukla tahmin edebildiği yalanını söyleyen dolandırıcılar, bugün 10 bin lira yatırım yapan birinin yarın hesabında 25 bin lira olacağını söylüyor.