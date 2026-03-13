Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 72 gün tutuklu kalan AKP eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmış, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti.

Erdoğan, eski yol arkadaşı Kocabıyık'a 400 bin liralık tazminat davası açtı. Davayı sosyal medya hesabından duyuran Kocabıyık, "Hakaret etmediğim apaçık ortadayken, 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası aldım. Erdoğan şimdi de bana 400 bin liralık tazminat davası açmış" dedi.

"NEREDEN NEREYE..."

Sosyal medya paylaşımında, Erdoğan'ın bir dönem çok sık kullandığı "Nereden nereye" söylemiyle göndermede bulunan Kocabıyık, "Malum, iç cepheyi güçlendiriyor arkadaşlar" dedi.

Kocabıyık'ın paylaşımı şöyle:

Kamuoyuna duyurulur: Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine hakaret ettiğim iddiasıyla dava açtı. Hiçbir şekilde hakaret etmediğim apaçık ortadayken mahkeme 2 yıl beş ay beş gün ceza verdi.

Erdoğan şimdi de bana 400.000 TL’lik tazminat davası açmış.

Malum, iç cepheyi güçlendiriyor arkadaşlar!

Nereden nereye…