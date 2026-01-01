2028 yılında planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şu anda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, 3 dönem kuralı nedeniyle aday olamıyor. Bu noktada ya anayasa değişikliği veyahut erken seçim kararı alınması gerekiyor.

Erken seçim tartışmaları CHP’li belediyelere yapılan operasyonlarla gündeme gelmişti. İktidar cephesinden ise son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seçimlerin 2027 yılının Kasım ayında yapılacağını açıkladı. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da o seçimlerde aday olacağını müjdeledi. Daha önce AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş, CHP lideri Özgür Özel’e seslenirken seçimlerin 2027 Kasım ayında yapılmasını istediklerini belirtmişti.

ERDOĞAN'IN PLANI ANAYASA MI?

TBMM'nin erken seçim kararı alabilmesi için, Anayasa uyarınca üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuna, yani en az 360 milletvekilinin kabul oyuna ihtiyaç gerekiyor.

AKP’ye katılımlarla beraber 272 vekil sayısına ulaşırken MHP’nin de buna eklenmesiyle 319 rakamı ortaya çıktı. Terörsüz Türkiye süreciyle DEM Parti desteğini alırsa AKP, 375 vekil sayısına ulaşabiliyor.

Yeni anayasa değişikliği de AKP’nin radarında. Bunun için ise 400 vekile ulaşması şartı var. Erdoğan’ın ise asıl planı yeni anayasa olduğu ortaya çıkıyor.

HEDEF 400 VEKİL Mİ

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde AKP’ye yeni katılımların olacağı aktarılıyor. Haberde, “yeni yılın ilk günlerinde muhalefet partilerinde görevlerini sürdüren bazı milletvekilleri mevcut partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına geçecek” ifadeleri yer aldı.

Şu ana kadar AK Parti’ye farklı partilerden 66 belediye başkanı ve 11 milletvekili bulunuyor. 360'a ulaşsa da AKP'nin yeni vekil alımlarının yapması 'yeni anayasa için mi' sorusunu akıllara getiriyor.